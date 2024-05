Malgré une défaite lors du dernier match de poule, les U16 de l’OL ont réussi l’exploit de sortir l’Ajax Amsterdam en quart de finale dans leur tournoi disputé en Guadeloupe. Les joueurs de Nicolas Brun seront au rendez-vous du dernier carré.

En s’inclinant lors du troisième et dernier match de poule contre le FC Selace (3-1), les U16 de l’OL ne s’étaient pas rendus la tache facile en vue des phases finales du tournoi disputé en Guadeloupe. Qualifiés, les Lyonnais allaient malgré tout devoir se coltiner l’Ajax Amsterdam en quarts de finale jeudi. Finalement, les joueurs de Nicolas Brun ont répondu de la plus belle des manières avec une victoire contre l’un des favoris du tournoi (2-0) et une qualification pour le dernier carré. Pas forcément pris par la pression que pouvait représenter ce quart, l’OL a dominé les débats contre l’Ajax et Hamdani a encore une fois fait la différence.

Grosse frayeur pour Angel Garcia

Le jeune Lyonnais, intenable de l'autre côté de l'Atlantique, a d’abord mis les siens sur de bons rails en première mi-temps avant d’assurer la victoire des U16 en toute fin de match. L’OL disputera sa demi-finale ce vendredi, et ce, sans Angel Garcia, victime d’un violent tacle d’un Néerlandais et qui a dû quitter le terrain sur civière. Touché à la cheville, il ne devrait logiquement plus jouer du tournoi et regardera de loin la fin de l'aventure guadeloupéenne de ses coéquipiers.