France U17 : début de l'Euro pour deux Fenottes

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche après-midi, deux joueuses de l'OL entameront l'Euro U17 avec l'équipe de France. Premier match contre la Suède.

A la conquête du doublé. Après sa victoire finale en 2023, l'équipe de France U17 tentera la passe de deux à l'Euro U17. L'an passé, Maéline Mendy, Liana Joseph, toutes les deux meilleures buteuses du tournoi, Wassa Sangaré et Julie Swierot avaient été sacrées avec les Bleuettes. En 2024, on retrouvera deux joueuses de l'OL dans le groupe, Valentine Sellenet et Ambre Ouazar.

Match face au pays hôte

Sous la direction de Cécile Locatelli, les Françaises essayeront déjà de franchir sans encombre le premier tour. Début de compétition ce dimanche, avec un premier rendez-vous face au pays hôte, la Suède, à 15h30. Après ce match, deux confrontations contre la Norvège (08/05) et l’Angleterre (11/05) les attendent.

Rappelons que Ouazar a connu sa première apparition avec le groupe professionnel mercredi 24 avril, à l’occasion du succès de l’Olympique lyonnais contre Guingamp en D1 (2-1). Après cette étape importante pour la jeune milieu de terrain, place à la sélection. Il faudra prendre une deux premières places de la poule pour se qualifier en demi-finales.