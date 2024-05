Ligue 1 : Lille très méfiant avant de recevoir l'OL

Malgré sa dynamique actuelle, notamment à domicile, le groupe lillois s'est montré très méfiant avant d'accueillir l'OL lundi 6 mai (21h).

C'est un discours qu'il n'aurait peut-être pas tenu quelques mois en arrière. Samedi, au moment de se présenter devant la presse, Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, s'est montré assez enthousiaste au sujet de l'OL et de son coach, Pierre Sage. Avant de défier le club rhodanien lundi 6 mai à 21 heures, le portugais a dit tout le bien qu'il pensait de son adversaire.

Le tacticien de 51 ans a souligné certains points forts observés chez les Lyonnais. "On prépare toujours, pour tous les matchs, une stratégie spécifique. Pour jouer contre Lyon, nous avons également créé un plan que nous avons travaillé cette semaine. La qualité individuelle de leurs joueurs est magnifique. Il faut faire attention à cela. Dans les derniers trente mètres, ils ont la formation la plus forte, a-t-il affirmé. Ils sont également bons dans les transitions, peut-être les plus performants de France."

Deux équipes en forme

Au sein du groupe nordiste aussi, la méfiance était de mise. "On s’est entrainés comme d’habitude. Je ne peux pas livrer les éléments tactiques sur lesquels on a travaillés. Ils sont une belle équipe. Ils ont gagné cinq de leurs six dernières rencontres, a rappelé Angel Gomez. On sait qu’ils sont en forme, donc on va tout faire pour montrer notre meilleur visage et gagner cette confrontation."

Il faut rappeler que le LOSC est actuellement la meilleure équipe à domicile de la Ligue 1 (36 points en 15 journées). En cas de victoire, il a l'occasion de doubler Brest pour monter sur le podium. Les statistiques sont donc loin d'être favorables à l'OL, mais il misera sur sa forme de 2024 pour ramener un bon résultat du stade Pierre-Mauroy.