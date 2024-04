Sylvinho, Rudi Garcia, Peter Bosz ou encore Laurent Blanc... Jusqu'ici, aucun entraîneur n’était parvenu à égaler le record de 10 victoires en 16 matchs.

Une énième réussite. À l’issue du succès acquis à Nantes (1-3), Pierre Sage est devenu l’entraîneur de l’OL le plus rapide à atteindre le palier de 10 victoires en 16 matchs depuis 2016. Le dernier en date à avoir atteint ce chiffre était un certain Bruno Genesio qui avait notamment réussi à placer l’OL à la 2e position du championnat lors de la saison 2015-2016. À la tête de l’équipe depuis le 30 novembre 2023 en tant qu’entraîneur intérimaire et succédant à Fabio Grosso, Pierre Sage n’avait pourtant pas commencé de la meilleure des façons. Avec un premier coup dur à Lens (2-3) et une lourde désillusion contre l’OM au Vélodrome (3-0).

Sage a "un discours positif", selon Lacazette

Toutefois, l’ancien directeur du centre de formation a remis en selle le club rhodanien qui entamait le pire début de saison de son histoire (3 points en 9 matchs joués). Véritable tacticien dans l’âme, Pierre Sage a su se faire adopter tant par les supporters que par ses joueurs. "Il a un discours assez positif envers nous, confiait récemment Alexandre Lacazette au sujet de son entraîneur. Cela fait plaisir dans cette situation de se sentir aimé et de voir qu'on a des qualités. C'est ce qu'il essaie de nous montrer." Pas encore assuré de poursuivre sur le banc la saison prochaine, une chose est sûre, Pierre Sage a (dejà) marqué de son empreinte.