OL : les Lyonnais de retour à l'entraînement ce mercredi

Une journée de repos et ça repart. Les joueurs de l'OL, après une coupure mardi, ont retrouvé le centre d'entraînement ce mercredi. Avec Brest dans le viseur.

Pierre Sage et son staff ont tout juste une semaine pour préparer la réception de Brest. Pour le reste du mois d'avril, ils disputeront chaque match le dimanche à 20h45 (21 heures face à Paris). Une régularité dans le programme qui rendra certainement plus simple la planification de la semaine. L'actuelle doit mener l'OL jusqu'à la réception du deuxième de Ligue 1, Brest, le 14 avril prochain. Elle a véritablement débuté ce mercredi, avec le retour des joueurs à l'entraînement.

Décrassage lundi pour les titulaires

Auparavant, Les Lyonnais avaient eu le droit lundi à une séance de décrassage lundi pour les titulaires, et à un menu un peu plus poussé pour les remplaçants et ceux n'ayant pas joué à Nantes (1-3). Ils ont ensuite pu couper durant une journée, mardi, avant de reprendre le chemin du centre à Décines.

Pour le choc face aux Bretons, première affiche des quatre consécutives face aux cadors du championnat, le club rhodanien devra se passer de Duje Caleta-Car, suspendu. En revanche, l'entraîneur de 44 ans avait exprimé la possibilité de retrouver Orel Mangala. Le milieu de terrain belge a dû déclarer forfait pour le déplacement en terre nantaise, mais son coach avait précisé qu'il serait potentiellement apte pour la partie suivante.