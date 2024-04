OL : prime triplée pour les Lyonnais après Nantes (1-3)

Duje Caleta-Car (OL) contre Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En gagnant en fin de match contre Nantes, l'OL a réalisé un bon coup au classement. Mais les Lyonnais ont aussi vu leur prime triplée par John Textor.

C'était la fête dans le vestiaire de l'OL. Dimanche, après une heure de jeu plutôt morose, il a fini très fort sa rencontre face à Nantes, porté par les remplaçants, pour finalement l'emporter 3 buts à 1 grâce Alexandre Lacazette, Malick Fofana et Gift Orban. Dans la foulée de ce succès, les joueurs ont célébré cela avec John Textor, présent en visio pour profiter de l'ambiance et de la joie du groupe rhodanien.

Textor s'est mêlé à la fête

En plus de la satisfaction engendrée par la victoire, les Lyonnais ont dû apprécier le geste du propriétaire américain. Selon nos informations, l'homme d'affaires a triplé la prime de match après ce résultat arraché en Loire-Atlantique.

Cela motivera certainement les partenaires d'Alexandre Lacazette à obtenir d'autres succès. Ils attaquent en plus une période cruciale, avec des confrontations à venir face aux quatre premiers du championnat. Dans les prochaines semaines, les protégés de Pierre Sage défieront Brest (14 avril), Paris (21 avril) Monaco (28 avril) et Lille. A l'issue de ce parcours du combattant, ils sauront s'ils peuvent rêver à une qualification européenne via la Ligue 1, où s'il faudra tout miser sur la Coupe de France.