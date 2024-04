Nantes - OL (1-3) : John Textor s’est invité à la fête… en visio

Reparti du côté du Brésil puis des États-Unis, John Textor a suivi de loin la victoire de l’OL à Nantes (1-3). Ce qui n’a pas empêché le propriétaire américain de fêter ce succès par visio.

On lui a souvent reproché de ne pas se montrer assez proche du club que les dernières semaines et mois ont clairement été un vrai pas en avant. À l’image de son équipe, John Textor est presque un homme nouveau depuis le début de l’année 2024. Plus présent entre Rhône et Saône, le propriétaire américain n’est pas étranger à la bonne passe lyonnaise et à son redressement. En s’entourant des bonnes personnes, en mêlant les actes aux paroles, Textor a inversé la tendance et fait changer l’opinion publique. Présent contre Reims et Valenciennes durant la semaine dernière, l’Américain n’était pas de la partie à la Beaujoire dimanche.

"Eh pour Johnny allez allez !"

Retourné au Brésil pour répondre notamment à des questions de la police du pays suite à ses déclarations sur un système de corruption dans le championnat puis aux États-Unis, John Textor a vécu de (très) loin la onzième victoire (1-3) de l’OL en Ligue 1. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de fêter cette fin de semaine parfaite avec ses joueurs. Dans une vidéo publiée par Rémy Vercoutre, l’entraîneur des gardiens, sur Instagram, on aperçoit Alexandre Lacazette, puis le reste de l’équipe, s’adresser par téléphone et en visio avec John Textor, tout sourire au volant de sa voiture, depuis les États-Unis. Les joueurs lyonnais n’ont pas été en reste, reprenant tous en chœurs des "Eh pour Johnny allez allez !". Pour fêter une double prime ?