OL, Coupe de France, Nantes, Europe… votre avis nous intéresse

À Nantes, l’OL a bouclé une semaine parfaite avec une qualification en finale de Coupe de France et une course à l’Europe relancée. Autant de thèmes débattus ce lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

Après une semaine de relâche, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour et il va y avoir des choses à dire ! Avec deux matchs la semaine dernière, l’OL a plus qu’assuré l’essentiel avec une finale de Coupe de France à la clé et une victoire à Nantes (1-3) qui relance les espoirs européens par le championnat. Ce lundi, à partir de 19h, il sera bien évidemment question de toutes ces thématiques et votre avis nous intéresse logiquement. Malgré la bonne série, Pierre Sage doit-il changer de système pour passer avec un vrai meneur de jeu comme en deuxième mi-temps contre Valenciennes et Nantes ? Ou au contraire, le 4-3-3 ou 4-1-4-1 apporte plus de garantie d’équilibre et de solidité, notamment pendant les 45 premières minutes ?

En revenant à un point de l’OM et de Rennes et surtout à deux de la 7e place, l’OL s’est relancé. Mais faut-il pour autant croire à l’Europe ? Est-ce vraiment réalisable ou une simple utopie par rapport au calendrier qui attend les Lyonnais sur le prochain mois de Ligue 1 (Brest, PSG, Monaco, Lille) ? Vous pouvez répondre à certaines de ces thématiques dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous afin que vos avis soient mis en lumière lors de l’émission.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.