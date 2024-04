Lacazette (OL) intègre le top 25 des meilleurs buteurs de Ligue 1

Alexandre Lacazette après avoir marqué lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En égalisant contre le FC Nantes, Alexandre Lacazette a relancé l’OL dans une soirée qui s’annonçait compliquée. L’attaquant lyonnais en a profité pour marquer son 141e but en Ligue 1, intégrant ainsi le Top 25 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat.

Il n’avait encore jamais dû marquer un but de la sorte. En se jetant pour contrer un dégagement d’un défenseur nantais, Alexandre Lacazette a réussi à remettre les pendules à zéro entre le FC Nantes et l’OL, dimanche soir. Cette égalisation loin d’être académique a relancé les Lyonnais à un quart d’heure de la fin et les a guidés vers un nouveau succès le 15e en 21 matchs dirigés par Pierre Sage. Si certains crieront forcément à une expulsion qui n’est pas venue pour le capitaine rhodanien, ce dernier conforte sa place sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison avec 14 réalisations en 11 matchs.

A égalité avec Pauleta

Mais, à l’heure de se demander quelle trace Alexandre Lacazette laissera au sein de l’OL, il continue de grimper dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France. À la Beaujoire, le numéro 10 lyonnais a trouvé le chemin des filets pour la 141e fois sur les terrains de France. Après avoir laissé Michel Platini dans son rétroviseur contre Toulouse avant la trêve internationale de mars, il a désormais rejoint Pedro Miguel Pauleta dans le Top 25 des buteurs les plus prolifiques de notre championnat (la liste complète en cliquant sur ce lien). Preuve de cette régularité, seuls Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder font partie de ce Top 25 et le devancent au 21e siècle. Il a été critiqué, snobé par certains, mais à Lyon, Alexandre Lacazette reste indispensable.