Sage (OL) réagit aux propos du président de Reims sur son BEPF

Dimanche, Jean-Pierre Caillot n’a pas manqué de critiquer la clémence dont avait bénéficié l’OL pour permettre à Pierre Sage de passer son BEPF. L’entraîneur lyonnais a tenu à répondre au président de Reims.

"Choqué". C’est par ce mot que Jean-Pierre Caillot a décrit sa réaction au moment d’apprendre que Pierre Sage avait reçu l’autorisation de passer son BEFP avec une Validation des Acquis d’Expérience (VAE) en fin de semaine dernière. Le président du Stade de Reims s’est alors demandé s’il n’y avait pas "deux poids, deux mesures" puisque son club avait dû continuer à payer 25 000€ de pénalité par match pour Will Still. Or, ce dernier était en formation pour obtenir la Licence Pro UEFA (équivalent européen au BEPF). Les propos de Caillot ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd et Pierre Sage a forcément été interrogé sur le sujet après la victoire à Nantes (1-3).

"Aucun traitement de faveur"

S’il n’a pas voulu tomber dans la surenchère et remettre une pièce dans la machine, l’entraîneur de l’OL a apporté des précisions sur cette formation en accéléré. Devant remettre un dossier de 500 pages avant la fin juin, Sage assure n’avoir reçu "aucun traitement de faveur". Le club lyonnais a simplement profité de la nouvelle réglementation en vigueur depuis quelques mois. "Je ne suis pas surpris, car tout le monde n’a pas compris dans quelles conditions ça se jouait. Les VAE ont été réformées. On peut les passer de manière express alors qu’avant, il y avait un rendez-vous chaque année au cours duquel on devait présenter son dossier le 31 janvier, qui était étudié entre avril et juin. C’est une évolution nationale et légale, pas un traitement de faveur."

Une réaction tout en sobriété, mais claire.