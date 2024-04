OL : 5 victoires de suite à l’extérieur, une première depuis sept ans

Mostafa Mohamed au duel avec Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Dos au mur après l’ouverture du score de Nantes, l’OL a trouvé les ressources pour s’imposer. Les Lyonnais ont enchaîné une 5e victoire à l’extérieur, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2017-2018.

Même dos au mur, cette équipe arrive à trouver la force de caractère nécessaire pour inverser la tendance. Dimanche soir, l’OL a une nouvelle fois prouvé que l’état d’esprit avait changé dans le vestiaire depuis plusieurs semaines et que cette nouvelle mentalité pouvait permettre de se sortir de mauvais pas. Il faudra bien sûr le confirmer contre les cadors qui vont se présenter ces prochaines semaines (Brest, PSG, Monaco, Lille). Mais cette unité collective a permis d’assurer un maintien à six journées de la fin. Fin janvier, la mission était encore loin d’être acquise après la défaite au Parc OL contre Rennes (2-3). Et si le travail à Décines a permis de maintenir le bateau à flot, c’est avant tout à l’extérieur que l’OL a appris à bien voyager.

Cinq victoires contre des concurrents au maintien

La victoire contre le FC Nantes (1-3) vient s’ajouter à celles à Montpellier, Metz, Lorient et Toulouse depuis la mi-février. Cela porte donc à cinq le nombre de succès consécutifs dans la course au maintien, cela représente beaucoup. Ce n’était que face à des concurrents directs pour ne pas descendre, mais les coéquipiers d’Anthony Lopes ont réussi à prendre les points au moment où il le fallait.

Après la première partie de saison chaotique, voir une telle série était loin d’être imaginable dans le camp lyonnais. Preuve que cette dynamique est loin d’être anodine, l’OL n’avait pas enchaîné cinq victoires à l’extérieur depuis la saison 2017-2018, soit sept saisons. À l’époque, les joueurs de Bruno Genesio avaient poussé la série à sept. Pour l’égaler, il faudra donc aller gagner au Parc des Princes contre le PSG puis au stade Pierre Mauroy contre Lille. Pas une mince affaire.