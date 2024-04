Ligue 1 : avant l'OL, Brest est en pleine confiance, mais...

Clinton Mata et Hugo Magnetti lors du match Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Vainqueur de ses deux derniers matchs, et bien parti pour se qualifier en Ligue des champions, Brest est en pleine bourre avant de défier l'OL. Mais Metz a montré des failles.

Mené au score, Brest avait fait parler sa force collective qui le porte depuis le début de la saison pour renverser Metz dimanche (4-1). Les hommes d'Eric Roy se dirigeaient alors vers un succès large face à un adversaire en grande difficulté. Puis, par facilité, ils ont commis des erreurs qui ont permis aux Messins d'y croire à nouveau, et de finalement mourir à un but (4-3).

Les Bretons ont malgré tout obtenu un 15e succès cette saison en Ligue 1, et conservent ainsi leur deuxième place. Ils ont désormais les cartes en main pour se qualifier en Ligue des champions lors de l'exercice 2024-2025. Mais attention, car cette fin de rencontre a ouvert la porte à quelques interrogations. "On a montré un visage très intéressant pendant une heure de jeu. Après avoir été derrière au score, on est revenu avec du beau jeu. Et il y a ce dernier quart d’heure… mais c’est une bonne leçon à prendre, a noté l'entraîneur du Stade Brestois. Ne pas trop se relâcher, rester attentif jusqu’au bout. On a vu le meilleur et le moins bon de Brest, mais à la fin, on gagne."

Sage - Roy, le duel des entraîneurs

Comme l'Olympique lyonnais, les Finistériens passeront un test sur le terrain de Décines le 14 avril prochain (21 heures). A l'aller, ils avaient largement dominé un OL en plein doute, mais ils n'avaient trouvé la faille qu'en fin de partie (1-0). Plus de six mois plus tard, la dynamique des Rhodaniens est bien meilleure, et il sera intéressant d'observer le rapport de forces entre les deux coachs qui figurent parmi les satisfactions de la Ligue 1.

Alors ce trou d'air finalement sans conséquence montre-t-il une faille chez le second du championnat ? "Ils ont relâché un peu, c'est humain. Ils avaient fait le boulot, a souligné Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Mais l'OL peut leur poser des problèmes. Aujourd'hui, il va aborder cette affiche de manière libérée et jouer sa chance à fond. Il a tout à gagner et donc, peut être dangereux."