Formé à l'OL, Selma Bacha sera en fin de contrat en juin 2025. Des questions vont donc se poser sur son avenir. Pour l'instant, la gauchère se laisse de la latitude pour décider de la suite de sa carrière.

Avec encore plusieurs joueuses en fin de contrat en juin prochain (Hegerberg, Cascarino, Mbock, Le Sommer), l'OL féminin et Michele Kang ont du travail pour bâtir l'effectif de la future saison. Mais il faut aussi penser à plus long terme, et d'autres footballeuses, comme Selma Bacha, sont liées à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025.

Le cas de la défenseure/milieu gauche va devoir être discuté avec les dirigeants à l'intersaison. Questionnée sur son avenir par l'AFP, l'internationale française, titulaire lors de la victoire des Bleues face à la Suède mardi (0-1), a confié qu'elle ne se "fermait aucune porte dès cet été". On comprend donc que la Fenotte est susceptible de partir à l'issue de l'exercice 2023-2024, même si son bail sera encore valable un an avec le club rhodanien.

Courtisée par plusieurs équipes

Fort logiquement au vu de son jeune âge (23ans), de son potentiel et de ses performances, elle suscite de l'intérêt. "J'ai été contactée par plusieurs écuries en France et à l'étranger, a-t-elle révélé. Si je dois partir, peut-être que ce sera l'année prochaine ou dès cet été." Un dossier qui nécessitera une vraie réflexion au sein de l'état-major, puisque Bacha est devenue un élément clé des championnes de France en titre. Ayant fait ses premiers pas avec les professionnelles en octobre 2017, elle a depuis joué 163 rencontres toutes compétitions confondues.