OL - Mercato : Griedge Mbock serait sur les tablettes de Barcelone

En fin de contrat avec l'OL, Griedge Mbock serait notamment suivie par le FC Barcelone. Mais les Fenottes veulent conserver leur défenseure.

Dans un entretien qu'elle nous avait accordé, Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL féminin, avait fait part de son intention de prolonger les Fenottes arrivant en fin de contrat. Parmi les joueuses évoquées, Ada Hegerberg et Delphine Cascarino, mais pas seulement. "Elles font partie intégrante de l'effectif. Beaucoup de fans s'identifient plus aux joueuses qu'aux équipes, nous avait-elle expliqué. À Lyon, il y a de nombreuses femmes de talents. Les deux, ainsi qu'Eugénie (Le Sommer), Griedge (Mbock), ont été des pièces centrales du succès de notre équipe, donc on souhaite absolument les garder."

22 matchs cette saison pour elle avec l'OL

Pour ces cadres de l'Olympique lyonnais, les championnes de France devront faire face à la concurrence qui souhaite aussi se renforcer pour les saisons à venir. Ce serait notamment le cas pour le dossier Mbock, actuellement en sélection. Titulaire chez les Bleues, la défenseure centrale s'est vue confiée le brassard de capitaine en club en l'absence de Wendie Renard. Après ses ennuis de santé et ses blessures au talon (2020-2021) et au genou (2022-2023), la native de Brest revient progressivement à son niveau, avec une montée en puissance depuis le début de la saison. Elle a déjà disputé 22 rencontres, pour 1.416 minutes passées sur le terrain.

Continuera-t-elle de former la charnière centrale avec Wendie Renard ou Vanessa Gilles lors de l'exercice 2024-2025 ? Il faudra pour cela qu'elle prolonge l'aventure dans le Rhône, elle qui est arrivée en 2015. De l'autre côté, des écuries européennes se renseignent sur son cas, à l'image du FC Barcelone. Selon L'Equipe, le Barça lui ferait la cour. Néanmoins, comme précisé plus haut, l'OL a bien l'intention de conserver la footballeuse de 29 ans, et discute actuellement avec elle à ce sujet.