Ce mardi à 21 heures, l’OL disputera contre Strasbourg le 21e quart de finale de son histoire. Une compétition qu’il a déjà remportée à cinq reprises.

Ces dernières saisons, contrairement à d’autres périodes par le passé, l’OL est plutôt à l’aise en Coupe de France. Alors bien sûr, il n’a plus soulevé ce trophée depuis 2012, mais néanmoins, il y fait depuis 2018 plutôt bonne figure à chaque participation. C’est pour cela que ce mardi à 20h45, il a le droit de recevoir Strasbourg dans un stade à guichets fermés pour une place dans le dernier carré de la compétition. Ce sera la 21e fois de son histoire qu’il est dans cette position.

En effet, depuis sa création en 1950, il a atteint 20 fois ce stade des quarts de finale. Son bilan y est d’ailleurs clairement positif, avec treize succès pour sept revers. En ajoutera-t-il une quatorzième ce 27 février ? La réponse sera connue aux alentours de 22h45, peut-être plus en cas de séance de tirs au but.

Trois demi-finales sur les cinq dernières éditions

Il convient également de préciser que depuis la saison 2017-2018, l’Olympique lyonnais est constamment arrivé au moins en quart de finale. Seule exception depuis six ans, l’exclusion en 2021-2022 suite aux incidents sur le terrain du Paris FC. Pour le reste, il a toujours passé à minima trois tours, voire plus en 2019, 2020 et 2023, lorsqu’il s’est qualifié pour les demi-finales. En revanche, il n’a plus connu de finale depuis son sacre en 2012.