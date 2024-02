OL - Strasbourg : les Lyonnais veulent profiter de l’engouement 

Ce mardi face à Strasbourg (20h45), l’OL pourra compter sur un engouement populaire important avec un stade plein ou presque. A l’équipe de faire fructifier ce soutien.

On peut dire que l’opération a bien fonctionné. A l’annonce de la réception de Strasbourg en quarts de finale de Coupe de France, l’OL a fait le travail pour attirer le plus de supporteurs possible. Ce mardi à 20h45, ils seront plus de 54.000 à avoir répondu à l’appel, un total que le club n’a jamais atteint cette saison, le record jusqu’à présent étant de 51.657 spectateurs face à Paris. L’engouement populaire pour cette affiche est donc total, même si les fans n’ont jamais lâché leur équipe dans la période compliquée qu’il a traversée.

La série de victoires aidant, on sent doucement une petite euphorie revenir autour du groupe de Pierre Sage, même si cela reste encore assez prudent au vu du très récent passé de l’Olympique lyonnais. “Ça nous booste et ça représente ce que les gens attendent de nous. Il y a de plus en plus de monde derrière nous. On aborde ce match avec l’idée de faire en sorte que les 57.000 personnes qui vont venir au stade demain (mardi) soient satisfaites, a affirmé l’entraîneur de 44 ans. On a la volonté d’envoyer un message très positif avec un visage très offensif, tourné vers l’avant, et de faire en sorte que tout le monde soit heureux à la fin de la partie."

Les joueurs apprécient le soutien des fans

Chez les joueurs aussi, on a remarqué que quelque chose se passait, un renouveau perceptible que chacun aimerait poursuivre. “Ce qui m’a frappé ici, c’est que même quand ça n’allait pas du tout, les fans ont toujours été derrière nous. Cette fidélité est exceptionnelle, a apprécié Ernest Nuamah, qui depuis son arrivée à l’été 2023 n’a connu que des périodes délicates dans le Rhône. Cette rencontre sera importante et ce sera bien d’avoir un stade plein car c’est plus excitant de jouer devant une enceinte bien remplie.”

Afin de récompenser les spectateurs, l’OL a ouvert pour la première fois de l’exercice 2023-2024 son entraînement de dimanche à tous. Résultat, 2.000 spectateurs se sont précipités pour assister à la séance, multipliant les chants, les encouragements et les déclarations d’amour envers le staff, notamment Sage, et les coéquipiers d’Anthony Lopes. "C'était un super instant de partage. On a vu des gens heureux, des enfants. Tout le monde portait des maillots et des écharpes. Ça nous a permis d'avoir une séance avec de l'ambiance. On a partagé un long moment avec eux, ça restera dans nos mémoires, a confié le coach jurassien. Ce qui a été appréciable, c’est qu’ils sont restés longtemps à la fin.”

Profiter de cette période d'euphorie

En effet, petits et grands ont ensuite patienté pour des photos et autographes. Des images que l’on avait perdues l’habitude de voir à Décines, et qui participent à l’engouement autour de cette formation. “Il faut s’ouvrir au public, créer de la proximité avec lui. Lorsqu’on est joueur ou dirigeant, on se doit de lui rendre ce qu’il nous donne car il ne faut pas oublier que c’est grâce à lui qu’on fait ce métier-là, a rappelé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Si on a cette vie très confortable et qu’on vit des plaisirs si intenses, c’est parce qu’on a multitude de personnes qui nous soutiennent.”

Cette période de succès aura certainement une fin, mais en attendant, l’Olympique lyonnais a remonté la pente et renoué le lien avec ses fans. Ce mardi, il voudra poursuivre sa dynamique en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de France, et peut-être offrir à ses supporteurs un tour supplémentaire à domicile, l’occasion de remplir à nouveau le stade. Mais avant ça, il faudra passer l’obstacle strasbourgeois.