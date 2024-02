OL : Sage revient sur la performance d'Orban à Metz

Sorti à la mi-temps face à Metz (1-2), Gift Orban est passé à côté de son sujet en Moselle. Pierre Sage a tenu à mettre la performance de l'attaquant en perceptive.

Faire sortir un joueur à la pause s'il n'est pas blessé est toujours difficile pour un entraîneur, car cela veut dire que l'on s'est trompé dans la composition de départ. Pierre Sage en a fait l'expérience vendredi à Metz (1-2). Rapidement, il fut assez clair que Gift Orban n'y arrivait pas et se trouvait dans un mauvais soir. Alors le coach lyonnais l'a remplacé par Saïd Benrahma, buteur providentiel à l'heure de jeu pour offrir la victoire à l'OL.

Quelques jours après ce choix, le technicien rhodanien est revenu sur ce changement. "Oui je me suis interrogé sur sa performance, mais avant, je me suis interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a disputé ce match. On voulait qu’il occupe une position de deuxième attaquant quand on est en possession du ballon et qu’on passe en 3-5-2. Ça, il l'a bien fait. Après sur les replis défensifs, ça a été un peu plus difficile. Le fait qu’il prenne cette position intérieure a un peu trop déstabilisé notre équipe, a-t-il développé. J’aurais aimé qu’il alterne entre les deux. Il a perdu des ballons dans des situations qu’on a tous vues et vécues ensemble."

"On ne l’a pas mis dans les meilleures conditions"

Fort logiquement, Sage a pris soin de ne pas enfoncer inutilement le Nigérian, qui a encore besoin d'apprendre du haut de ses 21 ans. "Cela n'est que 45 minutes de sa carrière. Orban a livré de meilleures prestations que celle-ci et il en livrera d’autres. On ne peut pas évaluer un joueur sur une aussi petite période. Je lui ai dit qu’il sortait parce que sa mi-temps avait été difficile. Cela ne se limite pas au ballon perdu sur le but qu’on encaisse, a-t-il expliqué. On ne l’a pas mis non plus dans les meilleures conditions car il avait un rôle un peu hybride." Signe que toute la formation lyonnaise a encore du travail avant de s'estimer prête à viser plus haut.