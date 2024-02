Remplaçant décisif grâce à son but à l'heure de jeu, Saïd Benrahma a véritablement lancé son aventure avec l'OL à Metz vendredi (1-2).

Son histoire avec l'Olympique lyonnais a débuté le 11 février dernier, à Montpellier, par une titularisation et une victoire (1-2). Mais sur ses deux premières apparitions, on ne peut pas dire que Saïd Benrahma ait tout de suite affiché d'immenses qualités. Plutôt logique puisqu'il a dû gérer un transfert en cours de saison, d'autant plus que le contexte de son arrivée fut pour le moins rocambolesque.

Il n'était donc pas illogique que Pierre Sage lui préfère Gift Orban vendredi pour le déplacement à Metz, d'autant plus que le Nigérian avait fait plutôt bonne impression dernièrement. Finalement, l'attaquant s'est raté, et l'Algérien, entré à la pause, a endossé le costume de sauveur sur un bon service de Maxence Caqueret (1-2).

"Je rentre, je marque, mais le plus important, c'est l'équipe"

Au-delà d'ouvrir son compteur avec l'OL, Benrahma a aussi montré de belles choses dans la conservation de la balle, et sa capacité à évoluer en numéro 10, qui pourrait s'avérer utile par moments. "Je rentre, je marque, mais le plus important, c'est l'équipe et de poursuivre notre série de victoires. Ce but va me faire beaucoup de bien, a-t-il affirmé. Je me sentais déjà mieux, j'osais plus. Mes coéquipiers et le coach me font confiance."

Trois matchs, trois succès avec le club rhodanien, l'ailier participe à la forme ascendante de l'effectif lyonnais. "Je suis un porte-bonheur, a-t-il plaisanté. Franchement, il y a un très bon groupe, très soudé, qui tire dans le même sens, qui prend du plaisir. L'entraîneur essaye de concerner tout le monde. On travaille bien, dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on se concentre sur nous, on ne veut pas faire de calculs. Il faut conserver ce plaisir de jouer ensemble, de jouer collectivement, a-t-il confié. On a mieux maîtrisé la partie en seconde période en gardant plus le ballon, et on a marqué au bon moment." Après Nemanja Matić et Orel Mangala, c'est à son tour de lancer son aventure dans le Rhône.