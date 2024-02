Même si son équipe a remporté un match crucial à Metz (1-2), Pierre Sage ne veut pas se contenter uniquement du résultat.

On se demandait avant la partie de vendredi à Metz (1-2), si l'OL pouvait à la fois se montrer conquérant pendant 90 minutes, tout en ramenant la victoire. Après ce succès chez le 17e, donc important dans la lutte pour le maintien, l'Olympique lyonnais n'a pas encore répondu positivement à la question. Ce qui ne convient pas à Pierre Sage.

Comme tout le monde, l'entraîneur a noté l'entame de partie ratée de ses hommes. "La meilleure chose que l'on ait faite, c'est de prendre un but. Après ça, on a développé le football que l'on voulait jusqu'à la mi-temps, même si on aurait dû égaliser avant, a-t-il souligné. Rentrer à 1-1 à la pause nous a donné de l'énergie, ce qui s'est vu au début de la seconde période, lorsqu'on parvient à marquer le deuxième."

"Les joueurs n'étaient pas très satisfaits"

Mais encore une fois, le club rhodanien a laissé son adversaire lui mener la vie dur jusqu'au bout. On avait pourtant le sentiment qu'il avait les ressources pour faire plus. "La fin de match a été gérée bizarrement sur le plan psychologique car on s'est recroquevillés, on a commis des fautes, des mauvais choix, eu des mésententes, a-t-il regretté. On était à la fois contents d'avoir rattrapé notre début de partie, mais aussi apeurés de devoir maintenir la situation. Je pense qu'on a mal géré, et dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas très satisfaits. C'est bien, je suis heureux de voir ça, ils sont exigeants et ont conscience de ce qui se passe. On ne peut pas se contenter de gagner, car on jetterait une pièce en l'air."

Le coach de l'OL veut donc que son groupe affiche plus de certitudes dans le jeu, en se montrant franchement dominateur des périodes plus longues. "A la mi-temps, on s'est dits qu'il fallait plus courir, monter tous les curseurs, ce qu'on n'a pas fait avant. Or, on s'aperçoit qu'on peut le faire à certains moments, moins à d'autres, donc il y a une marge de progression. On veut tendre vers ça, c'est notre ambition. On se doit de mieux maîtriser nos rencontres, c'est ce qui nous donnera des résultats de manière plus régulière en enfonçant plus le clou", a-t-il affirmé.

Sage reste concentré sur le maintien

Sur le plan compte néanmoins, l'opération est excellente puisque après cette cinquième victoire de rang, la quatrième en Ligue 1, il possède onze longueurs d'avance sur le 17e et premier relégable, à savoir son adversaire messin. Mais Nantes et Lorient, respectivement 16e et 15e, s'affrontent ce week-end, et la place de barragiste va elle aussi s'éloigner. Malgré tout, Pierre Sage reste prudent tant que l'Olympique lyonnais n'est pas encore tiré d'affaire. "Tant qu'on n'aura pas 35 points, en tout cas le nombre de points suffisant pour se maintenir, on sera toujours dans l'idée d'atteindre cet objectif et d'agir comme une équipe jouant le maintien", a-t-il déclaré. L'effectif est prévenu, il y a encore du travail.