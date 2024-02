Metz - OL (1-2) : les Lyonnais gagnent, mais…

L’OL vient d’enchaîner quatre victoires de suite en Ligue 1, et probablement d’assurer sa place dans ce championnat la saison prochaine. Mais comme le dit Pierre Sage, il reste du chemin à parcourir.

Bien sûr, le succès à Metz prévalait sur tout le reste. Vendredi, après 25 minutes à l’envers, l’OL s’est remis la tête à l’endroit et a profité d’une opposition, il est vrai assez faible, pour engranger une cinquième victoire consécutive, la quatrième en Ligue 1 (1-2). Avec 28 unités, il dispose de onze longueurs d’avance sur sa victime du soir (17e avec 17 points), et provisoirement six de plus que le barragiste, Nantes.

Voilà pour le bilan chiffré. Alors qu’il lui reste onze rencontres à jouer en championnat, on voit désormais mal comment, à moins d’un effondrement aussi vertigineux que la progression de l’équipe au classement récemment, l’Olympique lyonnais descendrait en Ligue 2 la saison prochaine. D’autant plus que les Nantais vont à Lorient ce samedi (17 heures), et donc qu’au moins l’un des deux concurrents perdra des plumes dans la bataille.

L'Europe est encore loin pour l'OL

Malgré tout, Pierre Sage reste prudent, comme il l’a confié après le match. "Tant qu'on n'aura pas 35 points, en tout cas le nombre de points suffisant pour se maintenir, on sera toujours dans l'idée d'atteindre cet objectif et d'agir comme une équipe jouant le maintien", a-t-il affirmé. Voilà qui est dit, ne comptez pas sur lui pour parler d’Europe, alors que son équipe est actuellement dixième, à huit longueurs de Lens, sixième.

Surtout, l’entraîneur attend plus de ses troupes. On l’a bien vu, il n’était pas satisfait du visage montré en Moselle, où il espérait voir enfin une confrontation totalement maîtrisée. "A la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait plus courir, monter tous les curseurs, ce qu'on n'a pas fait avant. Or, on s'aperçoit qu'on peut le faire à certains moments, moins à d'autres, donc il y a une marge de progression. On veut tendre vers ça, c'est notre ambition, a clamé le Jurassien. On se doit de mieux contrôler nos rencontres, c'est ce qui nous donnera des résultats de manière plus régulière en enfonçant plus le clou."

Pierre Sage aimerait plus de maîtrise

Si, à son arrivée, seul le succès importait, ou presque, on sent depuis plusieurs semaines, notamment suite au mercato, une volonté de Pierre Sage de ne pas uniquement se limiter à ça. Avec l’effectif qu’il a à sa disposition, on est tenté de se raccrocher à son discours, même si les résultats sont là. “Nous ne pouvons pas nous contenter de gagner, car on jetterait une pièce en l'air’, a-t-il insisté, particulièrement mécontent de l’entame de ses protégés, ainsi que des dernières minutes.

“On s'est recroquevillés, on a commis des fautes, des mauvais choix, eu des mésententes, a-t-il regretté. On était à la fois contents d'avoir rattrapé notre début de partie, mais aussi apeurés de devoir maintenir la situation. Je pense qu'on a mal géré, et dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas très satisfaits. C'est bien, je suis heureux de voir ça, ils sont exigeants et ont conscience de ce qui se passe.”

Préparer aussi la saison prochaine

Du côté des partenaires d’Alexandre Lacazette, qui déplorait que lui et ses hommes n'aient "pas respecté les consignes du coach", on remarque surtout du soulagement après des mois de galère. Les sourires sont revenus, le moral est en hausse et la concurrence semble pousser tout le monde vers le haut. “Franchement, il y a un très bon groupe, très soudé, qui tire dans le même sens, qui prend du plaisir. L'entraîneur essaye de concerner chacun de nous. On travaille bien, dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on se concentre sur nous, on ne veut pas faire de calculs, a déclaré l’homme décisif de vendredi, Saïd Benrahma. Il faut conserver ce plaisir de jouer ensemble, de jouer collectivement. On a mieux maîtrisé la partie en seconde période en gardant plus le ballon, et on a marqué au bon moment."

Il leur reste maintenant à appliquer cela sur un temps plus long, comme leur demande le staff. Car pour le maintien, le niveau affiché par l'OL, simplement par séquences, suffira, mais s'il ambitionne plus en cette fin d’exercice, et aussi pour le suivant, ça passera par là.