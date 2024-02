OL : Ernest Nuamah veut améliorer ses statistiques

Capable de faire des différences par ses dribbles, mais parfois très frustrant dans le dernier geste, Ernest Nuamah sait qu'il doit encore progresser statistiquement.

Il a de la dynamite dans les jambes et face à lui, les latéraux passent rarement un bon moment. Par ses facultés à éliminer et à laisser son vis-à-vis dans l'incertitude, Ernest Nuamah est indéboulonnable dans l'attaque lyonnaise. Performant aussi par son activité sur tout le couloir, le Ghanéen a néanmoins une belle marge de progression. Principal secteur concerné, les statistiques, puisqu'il compile "seulement" une réalisation et deux passes décisives en vingt rencontres toutes compétitions confondues.

L'ailier est d'ailleurs bien conscient de ce défaut. "Je veux faire plus et marquer, ce que je sais faire de mieux. Mais effectivement, je ne vais pas vous mentir, ça me manque d'inscrire des buts, car je ne l'ai fait qu’une fois, a-t-il reconnu. J’avais l’habitude dans mes équipes précédentes de le faire toutes les semaines. Alors je vais tout faire pour remédier à ça et je pense que ça va venir."

Impressionné par Lacazette

Ayant été de son propre aveu "très bien accueilli par ses coéquipiers", le joueur de 20 ans se dit impressionné par Alexandre Lacazette, dont il pourrait d'ailleurs apprendre beaucoup. "Peu importe où il se trouve, même quand on a l’impression qu’il ne peut pas s’en sortir, il est capable de marquer. Parfois, il est dans des très petits espaces, mais il arrive quand même à trouver la faille", s'est enthousiasmé l'ancien footballeur de Nordsjælland. Pour Nuamah, voilà peut-être un modèle à suivre pour progresser face aux cages.