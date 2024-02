OL - Gold Cup : Horan et les États-Unis chutent face au Mexique

La déception de Lindsey Horan après l’élimination des Etats-Unis contre la Suède (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

Le dernier match de poule de la Gold Cup entre les États-Unis et le Mexique a tourné en faveur des Mexicaines (0-2). Les Américaines finissent 2es du groupe.

Petite déception pour les États-Unis de Lindsey Horan. Dans la nuit de lundi à mardi, les hôtes de la Gold Cup jouaient leur dernière rencontre de la phase de groupes. Elles affrontaient le Mexique, pour définir le premier de la poule, avec un avantage pour les Américaines qui comptaient six points, contre quatre pour les Mexicaines.

Ce sont finalement ces dernières qui ont remporté la partie. Un succès 2 à 0 avec deux buts à la fin de chaque mi-temps (0-1, 38e et 0-2, 90e+2). Entre-temps, les coéquipières de la milieu de terrain lyonnaise ont possédé le ballon (62%), sans pour autant être très dangereuse devant la cage adverse (deux frappes cadrées à quatre).

90 minutes pour Horan

Conséquence de ce résultat, les États-Unis chute d'une place et finissent deuxièmes, derrière leur bourreau. Elles se qualifient néanmoins pour les quarts de finale de la compétition qui débuteront le dimanche 3 mars. Elles connaîtront prochainement leur futur adversaire, mais celui-ci sera donc a priori moins abordable suite à ce revers. Sur cette affiche, Lindsey Horan a enchaîné 90 minutes pour la deuxième fois après l'Argentine samedi (4-0), où elle avait signé un but et une passe décisive. Elle était capitaine.