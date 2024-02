OL : les résultats des Fenottes en sélection

Ada Hegerberg (Norvège) et Lindsey Horan (États-Unis) ont toutes les deux marqué avec leur sélection. Des matchs que les Lyonnaises ont gagnés largement.

On peut dire que les dernières heures ont plutôt souri aux Fenottes. Bien sûr, nous avons la France, emmené par six Lyonnaises, qui a battu l'Allemagne de Sara Däbritz en demi-finales de la Ligue des nations (2-1). Dans le même temps, ce fut plus difficile pour Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola contre l'Espagne, avec un revers 3 à 0.

Mais les autres joueuses de l'OL en lice ont assuré, et surtout participé aux succès de leur sélection. Prenons pour commencer l'exemple d'Ada Hegerberg. Titulaire avec la Norvège, l'attaquante a ouvert la marque lors de la victoire 3 à 0 face la Croatie. Il faudra confirmer cette performance au retour le 27 février, à domicile, pour rester dans le premier groupe de la Ligue des nations.

Horan buteuse et passeuse

De l'autre côté du globe, aux États-Unis, Lindsey Horan est parfaitement entrée dans la Gold Cup. N'ayant pas joué lors du premier match contre la République dominicaine (5-0), la milieu de terrain a cette fois-ci été alignée dans le 11 de départ contre l'Argentine. Elle en a profité pour délivrer une passe décisive et inscrire un but sur penalty. Les Américaines ont gagné 4 à 0 et sont déjà qualifiées pour la phase à élimination directe. Leur prochain adversaire sera le Mexique, mardi, et un nul leur suffira pour garder la tête de la poule.

Enfin, les U23 Françaises, avec dans leur rang Alice Sombath et Vicki Becho, ont concédé le nul un but partout face à la Belgique. La Havraise, prêtée par l'OL, Inès Benyahia était elle aussi présente. C'est Noamie Feller qui a fait tourner le compteur des Bleuettes. Sombath et Becho vont désormais retourner dans le Rhône puisque c'était l'unique sortie des Espoirs sur ce rassemblement.