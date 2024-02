Lorient - OL programmé le samedi 9 mars à 17h

Alexandre Lacazette auteur d’un doublé lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans une affiche cruciale dans la lutte pour le maintien, l'OL ira à Lorient le samedi 9 mars à 17 heures. Un match diffusé sur Prime Video.

Le spectre de la relégation directe s'est un peu éloigné vendredi avec la victoire de l'OL à Metz (2-1). Mais les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ne sont pas encore totalement sauvés. Il faudra enchaîner encore quelques résultats positifs avant de souffler. L'Olympique lyonnais serait par exemple bien inspiré d'aller glaner des points à Lorient, actuellement 15e avec 22 points, soit provisoirement six de moins que les Rhodaniens.

Afin de se donner de l'air par rapport à la zone du barragiste, Pierre Sage et ses troupes ont donc tout intérêt à battre les Lorientais, qui comme eux, ont entamé une phase plus positive (trois succès de suite). La rencontre de la 25e journée de Ligue 1 sera donc décisive. Elle se jouera le samedi 9 mars à 17 heures et sera visible sur la plateforme Prime Video.

3-3 à l'aller

Rappelons qu'au match aller, l'OL avait cru tenir sa première victoire de la saison, avant les Merlus ne remontent leur différence de deux buts en deuxième période (3-3). Les septuples champions de France étaient alors dirigés par Fabio Grosso.

A noter qu'à 17h45 ce même jour, les Fenottes disputeront leur demi-finale de Coupe de France, à domicile, contre Fleury. Une programmation qui fait donc à nouveau s'entrechoquer les deux parties du week-end des équipes professionnelles.