OL - Strasbourg : 54.000 billets déjà vendus pour le quart de finale

A deux jours du rendez-vous face à Strasbourg mardi en Coupe de France, l'OL a vendu 54.000 places pour ce match.

La meilleure affluence de la saison sera battue mardi. Pour accueillir Strasbourg en quarts de finale de Coupe de France (21 heures), l'OL pourra compter sur le soutien du public. En effet, 54.000 billets ont déjà trouvé preneur à l'instant T. Pour rappel, le précédent record sur l'exercice 2023-2024 était de 51.657 spectateurs lors de la réception du Paris Saint-Germain (1-4).

A un peu plus de 48 heures de ce rendez-vous devenu un grand événement, le club estime pouvoir accueillir jusqu'à 56.000 personnes, les salons n'étant pas plein. Environ 2.000 places sont donc encore en vente. Les dirigeants espèrent voir une chaude ambiance dans les tribunes.

2.000 personnes à l'entraînement ce dimanche

Lors du précédent match à domicile, le vendredi 16 février face à Nice (1-0), 48.033 supporteurs avaient garni les travées du stade de Décines. Il s'agissait du deuxième total le plus important de la saison. On note donc que si les fans rhodaniens n'ont jamais cessé de donner de la voix pour encourager leur équipe favorite, l'engouement est de plus en plus marqué autour de Pierre Sage et de son groupe.

Le meilleur exemple étant la séance d'entraînement de ce dimanche matin, où 2.000 spectateurs ont bravé le vent pour venir soutenir Anthony Lopes et ses coéquipiers. Ils furent récompensés par des photos et des autographes signés après la petite heure d'exercices.