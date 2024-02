L'OL Futsal reprend seul la 1re place

Vainqueur de Vénissieux 6 buts à 2 samedi, l'OL Futsal a repris seul la tête du championnat de Régional 1 devant Sainte-Foy-lès-Lyon.

Un seul match de Régional 1 Futsal ce week-end dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et il concernait l'OL. Au repos le week-end dernier, il recevait samedi en fin d'après-midi le Vénissieux FC pour le compte de la 16e journée. Une rencontre que les troupes de David Touré ont largement maîtrisée.

Trois points d'avance pour l'OL

Ils se sont imposés 6 buts à 2 face au 6e du championnat, confirmant leur rebond après le revers contre Saint-Priest (0-3) et la victoire à Vaulx-en-Velin (4-7). Désormais, voilà l'Olympique lyonnais seul en tête de la R1, comptant trois longueurs d'avance sur Sainte-Foy-lès-Lyon, son concurrent pour la première place. Les deux rivaux ont joué quinze parties chacun, et possèdent respectivement 40 et 37 points.

Prochain rendez-vous pour les Rhodaniens le 9 mars, en coupe régionale, avec la réception de Condrieu lors des 8es de finale de la compétition. Avant cela, le 3 mars, la réserve, qui évolue en D1, jouera elle aussi en coupe, celle du Rhône, face au FC Jonage. Il s'agira également d'un 8e de finale.