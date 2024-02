L'OL Futsal a bien réagi

L’équipe de l’OL Futsal à l’entraînement en 2021 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Dominé le week-end dernier par Saint-Priest, l'OL Futsal a repris sa marche en avant en s'imposant à Vaulx-en-Velin.

Les grandes équipes rebondissent après un échec. Il faudra attendre un peu avant que l'OL Futsal parvienne à atteindre les sommets du football français, mais au moins, on note que les hommes de David Touré savent réagir.

Dimanche, ils avaient rendez-vous à Vaulx-en-Velin, dernier du championnat, une semaine après avoir perdu pour la première fois contre Saint-Priest en Régional 1 (0-3). La réponse après ce revers était donc attendue, et elle a pris la forme souhaitée, celle du succès, non sans mal, contre la lanterne rouge. Une victoire 7 à 4 qui chasse les doutes et permet aux Rhodaniens de revenir à hauteur de l’ALF Futsal. Les deux formations se tirent la bourre (37 points chacune), loin devant tous les autres.

Le mano à mano contre l'ALF se poursuit

Avec une rencontre de moins, et en attendant de connaître le sort réservé au duel contre le Goal FC, l'Olympique lyonnais est donc toujours à la lutte pour la première place, son objectif du début de saison. Prochain rendez-vous en R1 le 2 mars face au Vénissieux FC (6e).

Quant à la réserve de l'OL, en Département 1, elle a été accrochée sur son parquet par Nouvelle Génération (4e), avec un résultat de parité (4-4). Cela ne l'empêche pas d'être en tête de la D1, à égalité avec Monchat (28 unités). La bataille pour la promotion s'annonce là aussi intense jusqu'au bout.