OL, Strasbourg, Lens…les supporters lyonnais se mobilisent !

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL avec Razik Brikh, Nicolas Puydebois, était de retour avec comme invités, Jhon Rachid et SeriousCharly. Ensemble, ils sont revenus sur la victoire lyonnaise à Metz (1-2). Ils se sont projetés sur les réceptions de Strasbourg et Lens avec la ferveur retrouvée dans le stade.

Il y a eu de la bonne humeur, des sourires et forcément un peu d'humour ce lundi dans votre émission "Tant qu'il y aura des Gones". Avec les présences de Jhon Rachid et SeriousCharly comme invités de TKYDG, l'ambiance avait de quoi être détendue à partir de 19h. Il faut dire que les cinq victoires de suite de l'OL aident aussi à débattre de façon positive sur l'actualité du club lyonnais. Comme à son habitude, votre émission a démarré avec le débriefing de la victoire des hommes de Pierre Sage sur la pelouse du FC Metz (1-2). Un succès étriqué mais qui a propulsé l'OL à la 10e place du classement. Une première cette saison avant d'attaquer une semaine qui sera d'autant plus importante avec un quart de finale de Coupe de France dès ce mardi à Décines.

Avec la réception de Strasbourg puis celle de Lens en Ligue 1 dimanche, l'OL espère poursuivre sa belle embellie pour rendre ses trois derniers mois de la saison passionnant. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourront compter sur le soutien populaire. A l'image des 2 000 personnes présentes à l'entraînement dimanche, le Parc OL affichera presque complet dans vingt-quatre heures pour une place dans le dernier carré de la Coupe de France. Pierre Sage n'a pas manqué de souligner cet engouement et ce fut également le cas sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" avec nos deux invités, supporters déclarés du club lyonnais.