OL : 5 victoires de suite, une première depuis 2021

Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL) (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Actuellement sur une série de 5 victoires consécutives, l'OL n'avait plus connu pareille réussite depuis le début d'année 2021.

C'est peu de dire que la dynamique actuelle de l'OL est totalement opposée à celle du début de saison. Sur ses douze dernières sorties toutes compétitions confondues, l'Olympique lyonnais s'est imposé à dix reprises. Il est ainsi invaincu depuis le 26 janvier, ayant remporté ses cinq précédentes rencontres. Pour retrouver la trace d'une telle série, il faut remonter à l'exercice 2020-2021.

Au début de l'année 2021, le club rhodanien avait gagné cinq parties de suite, à la fois en championnat (quatre) et en Coupe de France (une), entre le 24 janvier et le 9 février. A l'époque, les hommes de Rudi Garcia avaient dominé successivement Saint-Etienne (0-5), Bordeaux (2-1), Dijon (0-1), Strasbourg (3-0) et l'AC Ajaccio (5-1).

La dernière bonne période de l'OL

Quelques semaines plus tôt, du 8 novembre au 13 décembre 2020, ils avaient également affiché une forme resplendissante en battant cinq formations de Ligue 1 consécutivement, dont le PSG. Cela fait donc trois ans que les septuples champions de France n'avaient pas réalisé un tel enchaînement de bons résultats. Ils s'étaient arrêtés à quatre, au mieux, par exemple entre décembre 2023 et janvier 2024 récemment.

Mardi contre Strasbourg en quarts de finale de Coupe de France, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette auront l'opportunité de passer la sixième, et là, il faudra remonter encore plus loin dans les archives pour retrouver la trace d'une pareille performance.