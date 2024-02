OL - Strasbourg : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le quart de finale de Coupe de France entre l’OL et Strasbourg ce mardi (20h45).

L’avant-match

Pierre Sage attend encore d’atteindre la barre des 35 points pour le reconnaître, mais les Rhodaniens ont également un autre objectif. Toujours en lice en Coupe de France, ils reçoivent ce mardi Strasbourg en quarts de finale. En ligne de mire, une possible demi-finale, la deuxième consécutive, et pourquoi pas la possibilité de voir plus loin.

Mais avant de s’imaginer au tour suivant, encore faudra-t-il passer ce tour contre un Racing balayé 3 à 0 le week-end passé sur sa pelouse par Brest. Ce revers a d’ailleurs coûté très cher aux Strasbourgeois, qui ont perdu trois places, chutant du 10e au 13e rang. Restant sur trois défaites de suite, le groupe de Patrick Vieira marque clairement le pas, tandis que les coéquipiers de Maxence Caqueret, à l’inverse, enchaînent les victoires (cinq). Ils seront en plus soutenus par un public nombreux, cette partie se disputant à guichets fermés.

A quelle heure se joue OL - Strasbourg ?

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné par Benoît Bastien à 20h45. Un horaire qui, en pleines vacances scolaires, convient un peu mieux, même si nous sommes en milieu de semaine. Lors des 8es de finale face à Lille (2-1), l’OL avait joué à 18h30 un mercredi, une programmation forcément plus contraignante, de quoi engendrer une faible affluence (29.085).

Sur quelle chaîne voir OL - Strasbourg ?

Pas de double diffusion pour cette affiche. Comme face à Bergerac (1-2) et au LOSC (2-1) lors des précédentes sorties, il faudra avoir un abonnement et se brancher sur beIN Sports pour pouvoir suivre le résultat de l’Olympique lyonnais. Aux commentaires, nous retrouverons, Daniel Bravo et Christophe Josse. La présentation quant à elle sera assurée par Florian Genton et Luis Fernandez.