OL : Sage évoque les situations de Cherki et Fofana

Tous les deux plutôt remplaçants actuellement, Rayan Cherki et Malick Fofana essayent de grappiller du temps de jeu dès qu'ils peuvent. Pierre Sage est revenu sur les cas individuels des deux jeunes joueurs.

Cet hiver, l'OL a profondément retravaillé son effectif, surtout son visage offensif. Désormais, Pierre Sage dispose de nombreuses solutions pour composer son attaque, et forcément, certains disposent d'un temps de jeu moindre. C'est notamment le cas de Rayan Cherki, titulaire en début de saison et à présent davantage envoyé sur le banc.

Le milieu offensif pourrait néanmoins réintégrer le 11 de départ ce mardi face à Strasbourg en Coupe de France (20h45). Un tournoi qu'il affectionne tout particulièrement. Il y a ainsi inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 14 rencontres. "C’est difficile d’expliquer de manière rationnelle. Si on lui laissait le choix d’inverser ses statistiques, il le ferait assez rapidement. C’est un garçon sur lequel on peut compter aussi dans cette compétition. C’est un atout pour nous. Il a été très bon au tour précédent (contre Lille, 2-1). Depuis, il a un peu moins joué, mais ses entrées nous ont montré des choses, surtout contre Nice (1-0). Il se crée une grosse occasion en fin de match. On attend de lui qu’il soit performant. C’est un jeune footballeur. En ce moment, il se passe des choses pour lui. J’attends qu’il digère un peu tout ça de manière à stabiliser ses prestations et faire en sorte qu’il devienne le joueur qu’il doit être", a expliqué l'entraîneur de l'Olympique lyonnais.

Fofana un futur "très grand joueur" selon Sage

Autre garçon utilisé dans un rôle de remplaçant, Malick Fofana. Parfois encore un peu tendre, le Belge affiche néanmoins quelques promesses. "Pour moi, c’est un futur joueur de très haut niveau. Il est capable de nous le montrer sur des bouts de partie. Face au LOSC par exemple. Ses entrées sont par moments plus difficiles. Mais c’est souvent quand on est mené au score. La dynamique de l’équipe est différente. On se doit de comprendre ce qui se passe pour lui. Quand on lui demande de défendre beaucoup plus, son talent est peut-être mis au second plan. Je vois un bel avenir pour lui, a confié Pierre Sage. Il n’a que 18 ans. Il vient de changer de club et de pays. Sa première apparition, on joue au Havre (3-1) et tout n’a pas été facile. Il va progresser. Dans 2-3 ans, ce sera un très grand joueur."