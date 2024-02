Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré un exercice compliqué avec quatre passes et deux buts, Rayan Cherki reste un talent brut à polir. Dans son rapport hebdomadaire, le CIES a placé le joueur de l’OL dans le top 5 des valeurs marchandes françaises des U23.

Après une deuxième partie de saison dernière plutôt réussie, les attentes autour de Rayan Cherki étaient forcément encore un peu plus élevées qu’à l’accoutumée. Avec les départs de Bradley Barcola et Castello Lukeba durant l’été après celui de Malo Gusto, le joueur offensif était le dernier larron de cette jeunesse talentueuse lyonnaise qui devait ramener l’OL vers le haut. Resté à Lyon, Rayan Cherki devait donc devenir le parfait complément d’Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque.

Certains se mettaient même à rêver d’un duo rappelant celui avec Nabil Fekir. Il n’en a rien été puisque dans le marasme lyonnais, l’international Espoirs n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu, étant même poussé sur le banc par Fabio Grosso. Avec quatre passes et deux buts toutes compétitions confondues, Rayan Cherki n’est pas forcément au niveau espéré, au point de devenir un remplaçant de luxe.

Fin de contrat en 2025

Toutefois, la cote ou du moins la valeur marchande du numéro 18 de l’OL reste malgré tout élevé sur le marché. Dans son rapport hebdomadaire, le CIES (Centre International d’Étude du Sport) a dévoilé les valeurs marchandes les plus élevées des joueurs U23 français évoluant en Ligue 1. Si le PSG truste les premières places avec Warren Zaïre-Emery (77,1M€) et Bradley Barcola (58,4M€), Rayan Cherki échoue au pied du podium avec un montant estimé à 40,5M€. Néanmoins, avec un contrat qui se termine en juin 2025 et des performances en deçà des attentes, difficile d’imaginer l’OL réussir à tirer ce prix lors du prochain mercato, si vente, il doit y avoir.