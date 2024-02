Mercato : Srna (Shakhtar) tacle encore l’OL sur le cas Tetê

Ayant prêté par deux fois Tetê à l’OL, le Shakhtar n’a que moyennement apprécié la pratique lyonnaise dans ce dossier.

Entre Darijo Srna et l’OL, ce n’est pas le grand amour. L’ancien latéral croate, aujourd’hui directeur sportif du Shakhtar Donetsk, n’en est pas à sa première sortie contre le club lyonnais, concernant le dossier Tetê. Prêté par deux fois par le club ukrainien au moment de la guerre avec la Russie, l’ailier n’a pas forcément brillé entre Rhône et Saône, mais l’attitude de l’OL n’est clairement pas passée au Shakhtar.

Il y a un peu plus d’un an, Srna avait fustigé la façon de faire de club lyonnais avec ces deux prêts consécutifs et un règlement qui avait permis cette combinaison alors que Tetê n’avait qu’un an et demi de contrat. "Nous avions 14 étrangers dont la valeur marchande était comprise entre 150 et 200 millions d'euros et ils ont été autorisés à sortir en prêt sans geler leurs contrats, avait déclaré le Croate en octobre 2022. Salomon et Tetê avaient un an et demi sur leur contrat, ils sont allés à Fulham et à Lyon et à leur retour, il ne leur restera plus que six mois pour être libres. C'est inacceptable."

"Sur le plan humain, ce n'est pas respectueux"

Ayant finalement cassé son prêt pour ensuite rejoindre Leicester lors de la deuxième partie de saison dernière, Tetê évolue désormais à Galatasaray où il est arrivé libre durant l’été. Le Shakhtar s’estime logiquement lésé dans la situation et charge une nouvelle fois l’OL, qui a profité du système sans compensation financière malgré le climat politique qui régnait en Ukraine. "Ce que je pense des clubs qui ont gagné de l’argent sur nos joueurs, comme l’OL avec Tetê ? C’est leur décision. Je ne pense pas que si la situation avait été inversée, le Shakhtar aurait pris ces joueurs. Ils ont saisi une opportunité, mais d’un point de vue humain, ce n’est pas respectueux", a insisté Srna dans un entretien accordé à L’Équipe.