OL : Hegerberg (Norvège) et les Fenottes (France U19) sur le pont

Plusieurs joueuses de l'OL joueront avec leur sélection ce mardi. À commencer par Ada Hegerberg, qui disputera un match décisif.

La trêve internationale se poursuit encore quelques jours pour les Lyonnaises. La France, notamment, disputera la finale de la Ligue des nations mercredi contre l'Espagne. Mais ce mardi, d'autres Fenottes seront concernées par des rencontres avec leur sélection. Ada Hegerberg jouera par exemple un match crucial avec la Norvège.

La Norvège proche du maintien en Ligue des nations

L'attaquant, décisive avec son pays à l'aller en ouvrant le score, sera à nouveau l'arme numéro une des Norvégiennes contre la Croatie. Grâce au succès 3 à 0 à l'extérieur vendredi, elles ont largement de quoi voir venir les Croates dans ce barrage retour. A l'issue de la double confrontation, les Scandinaves devraient, sauf catastrophe ce mardi (18 heures), rester dans le groupe A de la Ligue des nations pour la prochaine édition.

Un peu plus tard, à 19 heures, les jeunes Françaises de l'équipe de France U19 affronteront la Suède. Il s'agira de leur deuxième affiche du rassemblement. Lors de ce tournoi amical en Espagne, à Nucia, les Bleuettes ont déjà dominé l'Angleterre 3 buts à 2 grâce entre autres à des réalisations de Charline Coutel et Wassa Sangaré, joueuses de l'OL. Dans l'effectif, on retrouve aussi Féérine Belhadj, Alice Marques et Julie Swierot, qui évoluent avec la réserve rhodanienne.