Dijon - OL : Audrey Gerbel arbitrera les Fenottes

Pour leur retour à la compétition après la trêve internationale, les Fenottes iront à Dijon le dimanche 3 mars à 21 heures. Le match sera dirigé par Audrey Gerbel.

Cette semaine, plusieurs joueuses de l’OL seront sur les terrains pour disputer des rencontres internationales. Mais la trêve prendra fin prochainement, et les championnats reprendront leur droit, à l’image de la D1. Dimanche 3 mars, à 21 heures, les Fenottes voyageront à Dijon pour le compte de la 16e journée.

Aux commandes de l’affiche, nous retrouverons Audrey Gerbel, que Sonia Bompastor et son groupe ont déjà croisé plusieurs fois cette saison. Elle était ainsi au sifflet des confrontations face au Havre (0-4), ou encore Montpellier (4-0) et Montauban (2-9) en Coupe de France dernièrement. Elle sera accompagnée dans sa tâche par Camille Comba et Clémentine Dubreil.

Retrouver la victoire après le nul face à Paris

Rappelons qu’avant la coupure de cette fin du mois de février, l’OL avait perdu ses premiers points en championnat contre le Paris-Saint-Germain (1-1). Avant de disputer la demi-finale de la coupe samedi 9 mars face à Fleury, les coéquipières de Christiane Endler ont donc l’intention de reprendre leur marche en avant aux dépens du DFCO, actuellement 9e de D1.