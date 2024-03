Grosso est prêt à retrouver un banc après son échec à l’OL

Fabio Grosso lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Licencié de l’OL seulement deux mois après son arrivée, Fabio Grosso est retourné en Italie depuis. L’entraîneur estime être prêt à retrouver un challenge pour la saison prochaine.

L’histoire aurait pu être belle. Toujours attaché à l’OL, club dans lequel il a évolué deux saisons comme joueur, Fabio Grosso avait répondu favorablement à l’appel pour sauver la formation lyonnaise. Ayant pris la suite de Laurent Blanc, l’Italien n’a pas vécu l’aventure espérée. Il a bien signé la première victoire lyonnaise de la saison à Rennes, mais à côté de ça, tout a tourné au cauchemar. En voulant imposer son autorité, il s’est mis une grande partie du vestiaire à dos et ce n’est pas l’agression dont il a été victime à Marseille fin octobre qui a inversé la tendance. Licencié après seulement deux mois en poste, Fabio Grosso est depuis reparti en Italie.

Il a refusé Sassuolo durant l'hiver

Ayant retrouvé les siens pour se ressourcer, le champion du monde 2006 reste marqué au sens propre comme figuré par l’aventure lyonnaise et a dû couper un peu. Annoncé dans le viseur de Sassuolo, il a préféré décliner l’offre ces dernières semaines. Mais il est désormais prêt à relever un nouveau challenge, comme il l’a confié à Sky Sport Italia. "L'objectif est de revenir. Récupérer de l'énergie maintenant parce que vous en avez besoin quand vous êtes dans le mixeur. Ensuite, se remettre en selle et essayer de trouver un projet parce que j'aime travailler dans cette direction et j'espère que j'y arriverai". Reste à savoir quel club misera sur lui dans les prochains mois.