Les joueurs de l’OL célébrant un but à Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Avec désormais neuf points d’avance sur le barragiste, l’OL a quasiment assuré son maintien. À huit journées de la fin, les Lyonnais peuvent-ils vraiment prétendre à autre chose que le ventre mou ?

La dynamique est tellement belle depuis presque deux mois que ne pas avoir un match de l’OL à se mettre sous la dent ce week-end est presque frustrant. Il y aura bien du foot au Parc OL samedi, mais cela concernera avant tout l’équipe de France de Didier Deschamps. Après avoir repris l’entraînement mercredi, les joueurs de Pierre Sage feront relâche samedi et dimanche avant de reprendre les choses sérieuses lundi. Si le foot de sélection est à l’honneur, les Lyonnais préparent la réception du Stade de Reims le samedi 30 mars (21h) avant de basculer sur la demi-finale de la Coupe de France.

Suite au succès à Toulouse, la coupe a clairement été érigée comme l’objectif principal de cette fin de saison, le maintien étant plus qu’en bonne voie. Dixième, l’OL est-il condamné à se contenter de cette place et à ne pas regarder plus haut ? "L’écart commence à se creuser avec Nantes. On a un matelas suffisant pour gagner en sérénité, s’est réjoui Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". De là, à se mettre à regarder devant… On n’est pas dans une situation assez aboutie selon moi, mais on n’est pas mal."

Reims, une bascule pour les ambitions lyonnaises ?

Avec neuf points d’avance sur le barragiste à huit journées de la fin, le club rhodanien est clairement dans une position favorable. Ce n’est mathématiquement toujours pas fait, mais en se déplaçant à Nantes le dimanche 7 avril (21h), les Lyonnais ont définitivement l’opportunité d’assurer leurs arrières. Dans un stade de la Beaujoire qui sonnera creux, l’opportunité est trop belle pour ne pas être saisie. Seulement, avec la dynamique depuis deux mois, l’espoir d’espérer mieux qu’une dixième place est forcément là. Si l’OL mise sur la Coupe de France pour être européen, il reste Valenciennes, mais surtout un dernier obstacle de taille (PSG ou Rennes) pour y parvenir. C’est donc loin d’être fait.

En tournant à 2,5 points de moyenne sur les sept derniers matchs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont "donnés le droit de regarder aussi bien devant que derrière." La sixième place qualificative pour l’Europe est à 8 points et la 7e qui pourrait l’être en cas de succès du PSG en Coupe de France à cinq. Il reste encore un gap à combler, mais l’OL a la meilleure dynamique des cinq équipes en course pour ce dernier ticket. "Le prochain match est contre Reims qui est juste devant nous, donc pourquoi pas créer la bascule avec ce match, poursuit notre consultant. Ça reste fragile, mais il ne faut pas se poser de limites."

Les quatre premiers de Ligue 1 à la suite

Pas de limites certes, mais un certain réalisme malgré tout. Avant le déplacement à Toulouse, la probabilité que l’OL finisse européen à l’issue des 34 journées de Ligue 1 était de 0,3%. Alors certes, il y a quatre mois en arrière, les chances de se maintenir étaient quasiment nulles et la formation a inversé la tendance pour avoir le droit désormais de se montrer ambitieuse. Mais en imaginant que le maintien soit acquis après le match à Nantes, le programme qui attend les Lyonnais est loin d’être une partie de plaisir. Entre la 29e et la 32e journée, l’OL affrontera les quatre premiers du championnat (Brest, PSG, Monaco, Lille).

Quatre montagnes à gravir mais "si tu as une ambition d’être européen par le championnat, il faut faire un ou deux exploits dans cette période pour prétendre à un peu plus qu’un bon maintien." Mission pas impossible, mais loin d’être aisée. Aujourd’hui, le championnat de l’OL "reste celui du maintien" mais il n’y a rien de pire que d’être dans le ventre mou. Tout un environnement aurait signé pour finir 10e il y a quatre mois, mais l’OL s’est dorénavant donné les moyens d’espérer mieux. À tout un groupe de mettre les ingrédients désormais…