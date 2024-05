D1 féminine : le très jeune groupe de l'OL pour aller à Bordeaux

Comme annoncé par Sonia Bompastor. Le groupe des Fenottes pour le match à Bordeaux mercredi est composé de joueuses de la réserve. Toutes les cadres restent à Lyon.

Si vous n'êtes pas un suiveur assidu des Fenottes, et même de la réserve de l'OL, ces noms ne vous diront peut-être rien. Mercredi, les Lyonnaises se déplacent à Bordeaux pour une rencontre sans enjeu (16h30). Assurées de finir en tête de la D1, elles affrontent la lanterne rouge qui descendra en D2 à l'issue de la saison. Alors pour ne prendre aucun risque avant la demi-finale du championnat dimanche contre Fleury ou Reims, Sonia Bompastor a fait tourner l'ensemble de son groupe.

Comme indiqué un peu plus tôt ce mardi, les joueuses professionnelles sont laissées au repos. Toutes sans exception. Pas de Christiane Endler, de Wendie Renard, de Selma Bacha, de Vanessa Gilles, de Lindsey Horan, de Daniëlle van de donk, de Kadidiatou Diani ou encore de Vicki Becho. Parmi les 18 éléments convoqués, on retrouve toutefois quelques jeunes filles plus ou moins habituées : Féérine Belhadj, Kysha Sylla, Alice Marques, Wassa Sangaré, Julie Swierot et Maéline Mendy.

De nouvelles têtes

Pour le reste, ce sont des nouveaux visages qui ont peu ou pas encore côtoyé le championnat élite. Citons la gardienne Yasmine Ammar, la défenseure Jasmine Vilgrain ou l'attaquante Ilona Da Costa. Certaines d'entre elles feront sûrement leur première apparition chez les grandes mercredi, en Gironde, avec pour théâtre, la dernière journée de D1.

Rappelons que la saison d'Eugénie Le Sommer et de Sara Däbritz est terminée, que Griedge Mbock est blessée, sans oublier les reprises en douceur de Delphine Cascarino et d'Ada Hegerberg.

Le groupe de l'OL à Bordeaux : Belhadj, Ammar - Vilgrain, Sangaré, Marques, Belhout-Achi, Bourhrine, Sylla, D'Abadie de Lurbe - Mendy, Swierot, Bethi, Oillic, Priol - Charpentier, Bekhaled, Da Costa, Wandeler