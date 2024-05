OL - PSG, OL - Barça : la billetterie de la fan zone est ouverte

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce mardi à 10 heures, la billetterie de la fan zone à Décines pour les finales du 25 mai a ouvert. Les places sont gratuites.

Deux finales pour le prix d'une. Le samedi 25 mai prochain, les équipes de l'OL, masculine et féminine, joueront respectivement la finale de la Coupe de France et celle de la Ligue des champions. Les joueuses de Sonia Bompastor affronteront Barcelone à partir de 18 heures, tandis que les hommes de Pierre Sage rencontreront le PSG à 21 heures.

Bien évidemment, impossible pour les supporteurs de faire les deux puisque cela nécessiterait de faire le voyage entre Bilbao et Lille en moins d'une heure. Mais le club a aussi pensé à celles et ceux qui n'ont pas pu avoir des places pour ces deux événements. Il a ainsi prévu d'organiser la diffusion des deux matchs lors d'une fan zone au stade de Décines.

4 places par personne

Vous avez désormais la possibilité de prendre vos billets pour ce grand jour via ce lien. Il est autorisé de prendre jusqu'à quatre tickets par personne. Rappelons que l'entrée est gratuite, sans le parking. Il faut tout de même ne pas trop tarder car il n'est pas dit que tout le monde trouve son bonheur. Précisons néanmoins que la pelouse sera accessible au public en plus des tribunes ouest et est.