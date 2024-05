OL : les deux moments forts de la saison selon Pierre Sage

Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De la lutte pour le maintien à la course à l'Europe, l'OL est passé par toutes les émotions cette saison. Deux moments ont symbolisé ces changements, a expliqué Pierre Sage.

Il ne fallait pas être cardiaque pour suivre l'Olympique lyonnais cette saison. Entre la position de lanterne rouge en décembre et la 7e place à une journée de la fin, la courbe de l'OL a pris une tournure inattendue. Avec Pierre Sage à la tête du navire pour le redresser, il est devenu la meilleure formation de Ligue 1 en 2024, en plus d'atteindre la finale de la Coupe de France.

Depuis sa prise de fonction, l'entraîneur a noté deux points de bascule au cours de cet exercice 2023-2024. L'un d'eux est intervenu au début de son mandat. "J'ai envie de revenir sur ce moment-là, car je pense que certains n'avaient pas compris qu'on jouait le maintien, a-t-il raconté dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Ils repoussaient l'échéance, et à force de repousser, on se la prend dans le nez. Le deux moments forts ont été, premièrement, de se dire qu'on était en difficulté et qu'il fallait changer notre approche pour la résoudre."

"L'ensemble de l'effectif sait où il va"

Le second consistait à se mettre en condition pour aller plus haut, et ainsi viser un ticket pour une compétition européenne. "Deuxièmement, à sept matchs de la fin, on s'est rassemblés, staff et joueurs, pour se fixer l'objectif Europe. On veut aller chercher cette 7e place ou mieux, et ainsi se donner deux chances de se qualifier. C'était le chemin à suivre, après, le comment, on l'a construit pas à pas, a expliqué l'entraîneur rhodanien. L'ensemble de l'effectif sait où il va." Il a deux affiches pour mener à bien sa quête, face à Strasbourg (Ligue 1) et le PSG (Coupe de France).