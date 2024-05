OL - Discipline : Clinton Mata à un avertissement de la suspension

Averti en toute fin de rencontre à Clermont dimanche (0-1), Clinton Mata est menacé d’une suspension. Le défenseur sera puni en cas de nouveau carton jaune.

Dimanche à Clermont, l’OL a fait le minimum syndical, avec une petite note positive supplémentaire. Vainqueur 1 à 0 en Auvergne, il a également préservé les joueurs potentiellement sous le coup d’une suspension pour la finale de la Coupe de France contre le PSG le 25 mai (Tagliafico, Maitland-Niles, Tolisso, Nuamah, Benrahma, Lacazette).

A cette liste d’éléments en sursis, s’est ajouté Clinton Mata. Face aux Clermontois, le défenseur a été averti en toute fin de partie pour un tacle mal maîtrisé (89e minute). Il s’agit de son deuxième carton jaune en moins de dix matchs officiels, après celui récolté contre Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France (3-0). Déjà suspendu face à Reims (1-1) pour une accumulation d’avertissements, le footballeur 31 ans est à nouveau en délicatesse.

Fin du sursis pour Maitland-Niles

Il manquera une rencontre en cas de récidive lors des trois prochaines affiches. En revanche, rien à craindre pour cette fin de saison puisqu’il ne pourra pas être privé de la finale, sauf exclusion face à Strasbourg dimanche prochain (21 heures).

Concernant les six éléments évoqués plus haut, Maitland-Niles en a fini avec sa période de sursis en se tenant à carreau après sa période probatoire qui durait depuis début mars. Tolisso est proche d’en sortir puisqu’il ne lui reste plus que la réception des Strasbourgeois à gérer. Ce sera un peu plus long pour Lacazette (3), Benrahma (5), Nuamah et Tagliafico (6).