Clermont - OL (0-1) : le retour du clean-sheet

Anthony Lopes à l’échauffement lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A Clermont dimanche (0-1), l’OL est parvenu à préserver sa cage inviolée. Un premier clean-sheet depuis deux mois en Ligue 1 qui soulage toute l’équipe.

Ces dernières semaines, l’Olympique lyonnais avait adopté, involontairement ou non, la philosophie qui consiste à marquer plus que l’adversaire pour l’emporter. Une stratégie promettant du spectacle, mais qui peut se révéler dangereuse à la longue, même s’il n’en a pas franchement souffert. Sur le plan défensif néanmoins, cela conduisait à de nombreux questionnements, avec une fragilité potentiellement fatale dans les grands moments. A Clermont, l’OL a, au contraire, gagné de manière minimaliste grâce à son 9e clean-sheet en Ligue 1.

Un ratio peu envieux de 0,27 sur l’ensemble de la saison, mais qui n’avait plus été alimenté depuis le 9 mars dernier à Lorient (0-2). Cela faisait deux mois qu’Anthony Lopes n’avait pas eu à vivre une rencontre sans encaisser de but, et cela a dû le soulager. Il a néanmoins fallu une bonne prestation du gardien rhodanien pour que les Clermontois ne glanent pas à minima un point chez eux.

Des Clermontois maladroits, Lopes solide

Les protégés de Pascal Gastien ont tiré à 18 reprises, dont 6 tentatives cadrées et donc arrêtées par le portier de 33 ans. On a aussi vu des Auvergnats maladroits dans le dernier geste avec plusieurs frappes au-dessus de la transversale ou à côté des cages. Les défenseurs lyonnais ont également réalisé quelques interventions salvatrices, bien qu'étant parfois à la limite.

Évidemment, il faut rappeler que le CF63 a la pire attaque du championnat (26 réalisations), il convient de relativiser ce “blanchissement”. Mais les coups de pied arrêtés n’ont cette fois-ci pas été préjudiciables par exemple, ce qui est forcément de bon augure avant les deux derniers rendez-vous. Strasbourg, puis encore plus Paris en Coupe de France, seront des tests importants pour observer si l’OL a appris de ses erreurs récentes.