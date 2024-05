Clermont - OL : gare aux coups de pied arrêtés

Dimanche (21h), l'OL se déplace à Gabriel Montpied pour affronter Clermont. Fébriles sur les coups de pied arrêtés, les Lyonnais devront redoubler de vigilance face à des Clermontois performants dans le domaine.

Le Clermont Foot est le club ayant inscrit le plus de buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison. Les Clermontois ont réussi à trouver la faille à 11 reprises dans ce genre de situations, soit 42% de leurs buts sur l'exercice 2023-2024. Une statistique qui n'a pas dû échapper à Pierre Sage au moment de préparer le déplacement dominical de l'OL en Auvergne (21h). Avec 15 buts encaissés de la tête depuis le début de la saison, les Lyonnais sont plus que friables dans ce secteur du jeu et vont devoir redoubler de vigilance sur la pelouse de Gabriel Montpied. Ils ont déjà été mis en danger de la sorte contre Brest (4-3), Monaco (3-2) ou encore lors du revers au Parc des Princes (4-1).

Une passoire défensive depuis le début de la saison

De plus, le club rhodanien manque terriblement de solidité défensive. L’arrière-garde lyonnaise est l’avant-dernière moins performante de Ligue 1 (derrière Lorient, 63). Jake O’Brien et ses coéquipiers ont concédé 54 buts au total dans l’élite. L’OL n’avait plus été aussi fébrile dans ce secteur depuis l’exercice 1982/83 (77). Malgré des succès renversants, les Lyonnais ne quittent pas leur fardeau défensif. Sur leurs quatre dernières rencontres, les Rhodaniens sont allés chercher le ballon à, au moins, deux reprises dans leur cage. De vrais chantiers sont à prévoir lors des phases défensives, et ce, dès dimanche face à la lanterne rouge de Ligue 1.