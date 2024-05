Maitland-Niles savoure son retour en grâce à l’OL

Recruté à la surprise générale durant l’été 2023, Ainsley Maitland-Niles a connu la même trajectoire que l’OL. Catastrophique pendant six mois avant d’exploser depuis la nouvelle année.

Comme quoi, il suffit d’un rien pour qu’une tendance s’inverse. À l’image de l’OL en décembre, le déplacement à Monaco a très certainement servi de déclencheur à Ainsley Maitland-Niles dans son aventure lyonnaise. Recruté à la surprise générale pendant le mercato estival, l’Anglais a d’abord brillé par son inconstance et sa capacité à disparaitre des matchs durant six mois. Les supporters lyonnais se sont logiquement demandés quelle avait été la raison de miser sur cet international des Three Lions, incapable d’enchaîner les efforts et limité dans le jeu avec ballon.

Et puis une passe décisive à Monaco en décembre dernier a presque tout changé. Comme l’OL, Maitland-Niles est sur un petit nuage depuis six mois et l’arrivée de Pierre Sage (un but et quatre passes). "Tout le monde rêve de jouer plus de 20 matchs par saison. Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Je vais continuer de travailler pour continuer à performer."

Impliqué sur deux buts à Lille lundi

Entré à la pause contre Lille à la place de Nicolas Tagliafico lundi soir, l’ancien d’Arsenal a encore une fois montré toute la panoplie de son rôle de couteau-suisse. Ayant pris la profondeur sur le but du 2-1 de Saïd Benrahma, il a ensuite déposé son centre sur Alexandre Lacazette pour remettre les deux équipes à égalité (3-3). En l’espace de six mois, Ainsley Maitland-Niles a complètement inversé la tendance sur le terrain, mais aussi auprès des supporters.

Ces derniers le voient désormais comme une des bonnes pioches du marché estival et forcément, cela joue dans l’adaptation du natif de Londres à la vie lyonnaise. "C’est bon de se sentir apprécié du public. Ça me fait plaisir d’être reconnu par les supporters. Ça rend mon intégration à Lyon plus facile et ça m’aide à apprécier encore plus la vie ici. Ma femme et moi-même sommes ravis d’être là et nous profitions au mieux de notre vie à Lyon." Un homme heureux est un joueur heureux et inversement. L'OL profite donc de ce moment avec son couteau-suisse.