L’OL Futsal jouera le titre ce samedi (18h) contre l’ALF

Après avoir obtenu gain de cause en faisant appel, l’OL Futsal doit maintenant gagner le titre sur le terrain. Le match reporté contre l’ALF se tiendra ce samedi (18h) à huis clos à Irigny.

À moins d’un énième retournement de situation, le match pour le titre en Régional 1 aura enfin lieu ce samedi entre l’OL Futsal et l’ALF Futsal. À 18h, les deux équipes se joueront la première place ainsi que l’accession aux barrages du côté d’Irigny avec un choc qui se disputera à huis clos. Un moindre mal pour les joueurs de David Touré qui auraient pu tout perdre en ne faisant pas appel de la décision de la commission des règlements de la Ligue.

Cette dernière avait donné match perdu contre l’ALF Futsal et un point de pénalité à la formation lyonnaise. De quoi faire perdre le titre à l’OL après sa défaite contre Condrieu (7-5) le week-end dernier. L’appel ayant fonctionné, l’OL Futsal a retrouvé ses deux points d’avance au classement et n’a besoin que d’un nul ce samedi à 18h à Irigny pour valider ce titre en Régional 1 et se lancer dans la longue course pour l’accession à la D2. Avec une issue plus heureuse que les évènements qui ont entraîné le report de ce choc il y a deux semaines.