Afin de faire monter la température avec OL - FC Barcelone, le club lyonnais a décidé d’ouvrir la séance au public le lundi 20 mai.

Dans dix jours, ce sera semaine de finales à l’OL. Avec la finale de la Coupe de France et celle de Ligue des champions féminine, les supporters lyonnais auront de quoi être heureux en attendant un dénouement, il faut l’espérer, positif pour les deux équipes. Toutefois, avec une programmation le même jour (25 mai), il ne sera pas possible de faire les deux déplacements à Lille et Bilbao pour les inconditionnels de Pierre Sage et Sonia Bompastor. On le regrette forcément au sein du club, mais l’espoir est de pouvoir fêter deux sacres en même temps. En attendant et afin de pouvoir faire monter la pression, l’OL féminin retrouvera un peu de son public à l’occasion d’un entraînement.

Les play-offs avant la Ligue des champions

La première séance de la semaine programmée le lundi 20 mai se fera avec les supporters. Une initiative similaire devrait également se faire pour les garçons avant le PSG, mais reste dans l’attente d’une confirmation définitive. En attendant de penser à la finale de la Ligue des champions, l’OL féminin a un titre de champion à conserver avec le début des play-offs. Les Lyonnaises sont opposées à Reims dimanche au Parc OL (17h) en demi-finale avec l’espoir d’accrocher un ticket pour le match du titre contre le PSG ou le Paris FC. Cette finale (ou petite finale) se jouera aussi à Décines le vendredi 17 mai. Ne reste plus qu’à savoir si ce sera à 21h ou à 18h…