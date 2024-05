OL Académie : la fresque célébrant Umtiti, Fekir et Tolisso a disparu

La fresque représentant Samuel Umtiti, Nabil Fekir et Corentin Tolisso (ArtUp © Julien Bard)

Réalisée en 2018 après le titre de champion du monde des Bleus, la fresque représentant Samuel Umtiti, Nabil Fekir et Corentin Tolisso a été effacée. Située juste avant le tunnel de la Croix-Rousse, elle a été recouverte, au grand étonnement d’ArtUp, à l’origine de l’œuvre.

"La fierté des nôtres". Il n’est ici pas question du nom de l’album d’un rappeur français célèbre, mais bien de ce qui était ressorti chez la plupart des supporters de l’OL au moment de voir s’afficher Samuel Umtiti, Nabil Fekir et Corentin Tolisso avec le trophée de la Coupe du monde en 2018. Seul Fekir était encore à la maison à l’époque, mais voir trois enfants de l’Académie sur le toit du monde avait forcément une certaine symbolique au sein du club et de la ville. Suite à ce succès, le collectif ArtUp, dont l’un des fondateurs est passé dans "Tant qu’il y aura des Gones" il y a quelques mois, avait choisi de rendre hommage à ces footballeurs lyonnais sur une fresque. Avant de s’engouffrer ou de sortir du tunnel de la Croix-Rousse, les supporters de l’OL pouvaient donc admirer l’œuvre.

Une décision privée et non de la municipalité

Pouvaient, car ce n’est désormais plus possible. En effet, le mur sur lequel avait été réalisée la fresque a été recouvert par une peinture blanche. Face à la déception et l’interpellation de plusieurs supporters lyonnais, la mairie du 4e arrondissement de Lyon a tenu à préciser que cette décision n’avait été prise par la municipalité, mais bien par le propriétaire de ce mur, qui n’est autre qu’une société. Dorénavant, il faudra se contenter du "Mur des Lyonnais" dans le 1er arrondissement ou de la fresque de Karim Benzema, autre réalisation d’ArtUp, du côté de Bron.