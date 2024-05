Sage (OL) va s’afficher en plein Times Square ce samedi à 17h

Des supporters de l’OL ont eu une idée pour la moins originale de rendre hommage à Pierre Sage. Une photo de l’entraîneur lyonnais sera projetée en direct de Times Square à New York ce samedi à 17h.

Il y a bien des façons de féliciter le travail fait par Pierre Sage ou de lui rendre hommage, mais l’idée qui va se produire ce samedi dépasse tout ce que l’on pourrait croire. Des supporters de l’OL, fidèles de notre média et de notre émission "Tant qu'il y aura des Gones", ont décidé d’afficher l’entraîneur en grand et même très grand sur l’une des avenues les plus célèbres du monde. Grâce au TSX Broadway, un complexe de divertissement situé sur Times Square à New York, il est possible de projeter une vidéo de 15 secondes sur les écrans géants du complexe à la vue de tous.

Rendez-vous à 17h

C’est ce qu’ont décidé de faire ces Lyonnais, moyennant quelques dizaines de dollars, afin que Pierre Sage ou "Stone Wise" en anglais ait ses quinze secondes de gloire dans la Big Apple. À 17h, il sera donc possible de voir l’entraîneur de l’OL sur les écrans géants situés à New York. Mais pas de panique pour ceux qui ne sont pas de l’autre côté de l’Atlantique. Une diffusion en direct existe et de votre canapé, vous pourrez voir Pierre Sage à New York en cliquant sur ce lien (https://tsx.live/stream).