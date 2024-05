OL - Reims se jouera avec la VAR et la sonorisation des arbitres

Dimanche (17h), l’OL reçoit Reims en demi-finale des play-offs de D1 féminine. La rencontre sera arbitrée par Clémence Goncalves qui pourra avoir recours à la VAR. Ce sera également l’occasion de tester la sonorisation des arbitres.

Sur fond de polémique sur le système adopté par la FFF, il y a bien un match à jouer pour l’OL et il ne vaut mieux pas le rater. Dimanche, les joueuses de Sonia Bompastor accueillent Reims au Parc OL à 16h pour une place en finale du championnat. Ce sera contre le PSG ou le Paris FC le 17 mai prochain, avec, quoi qu’il arrive, une petite finale au programme en cas de désillusion dimanche. Personne ne veut l’imaginer à Décines et cela peut se comprendre, d’autant plus que les situations litigieuses devraient être moins nombreuses au Parc OL. Pourquoi ? Tout simplement parce que Clémence Goncalves aura la possibilité de checker la VAR dans cette demi-finale de play-offs. Elle sera confiée à Dominique Julien et à Maika Vanderstichel.

Play-offs de test pour la sonorisation

Ce ne sera pas la seule nouveauté de la fin d’après-midi dominicale. En effet, l’arbitre centrale pourra être entendue par tout le stade au moment de rendre son verdict sur un but validé ou non, sur un carton rouge. Comme ce fut le cas pour la finale de la Coupe de France féminine, la sonorisation des arbitres va être testée par la FFF à l’occasion de ces play-offs. Cela permettra au public lyonnais de mieux comprendre certaines décisions.