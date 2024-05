OL - TKYDG : posez vos questions à Pierre Sage

Ce lundi, invité exceptionnel sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" avec la venue de Pierre Sage. Pour la venue du coach de l’OL, posez vos questions afin qu’elles puissent passer lors de l’émission.

Depuis maintenant plusieurs mois, Razik Brikh et Nicolas Puydebois sont avant tout amenés à parler de victoires de l'OL chaque lundi sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Ils espèrent bien que cette dynamique continuera ce lundi 13 mai à 19h car un invité de marque se présentera sur le plateau. Comme annoncé ces derniers jours, Pierre Sage nous fait l’honneur d’avoir répondu à notre invitation pour participer à "Tant qu’il y aura des Gones". Il sera présent pendant une heure (ou plus) pour revenir sur le match à Clermont de dimanche, sa saison sur le banc mais aussi ses ambitions à court et long terme.

Dans le cadre de cette émission exceptionnelle avec le coach lyonnais, votre avis nous intéresse d’autant plus. C’est pourquoi nous faisons appel à vos services pour poster sous cet article les questions que vous aimeriez poser à Pierre Sage. Certaines seront sélectionnées afin d’être posées en direct au technicien de 45 ans lundi soir à partir de 19h. Notez bien le rendez, 19h sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.